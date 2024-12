Rapinato un turista americano a Palermo da un gruppo di ragazzini. L'uomo in comitiva con altri connazionali è stato accerchiato dai ragazzini, in via Maqueda a pochi passi dai Quattro Canti, che gli hanno stato strappato dalle mani il cellulare Iphone. I ragazzini sono fuggiti verso il mercato di Ballarò. Le indagini sono condotte daicarabinieri.