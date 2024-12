Scherma Modica, Spampinato 8º classificato alla prima prova nazionale Giovani a Bastia Umbra

Un lungo weekend di gare quello ospitato dai padiglioni della Fiera a Bastia Umbra, dove sono andati in scena sia la 1º Prova di Qualificazione Nazionale Giovani che quella Assoluta. Ottima prestazione per Francesco Spampinato nella gara under20, dove dopo un girone preliminare con 5 vittorie ed una sconfitta, cominciava la sua gara nel tabellone di eliminazione diretta dal turno dei 128. Nell’ordine superava il senese Danero 15/3, il pisano Bellani 15/8, il siracusano Barcio per 15/9, approdando agli ottavi di finale dove trovava come avversario il bresciano De Cristofaro, nº1 del ranking italiano di categoria. Il modicano si portava subito in vantaggio, prima di subire il ritorno del suo avversario che si portava sul 11/13. Qui Francesco subiva un infortunio muscolare che lo costringeva alla pausa medica, ma quando riprendeva il match con una grande prova di carattere, nonostante il dolore alla gamba, sorprendeva il suo avversario con un rapido contro-break vincendo 15/13 e volando ai quarti di finale. Contro lo jesino Greganti purtroppo l’infortunio non gli permetteva di condurre un intero incontro di diretta, e si vedeva costretto a cedere per 8/15. Un 8º posto nella classifica finale per Spampinato che vale già la matematica qualificazione per i Campionati Italiani di categoria di fine maggio, ma soprattutto che dà morale e fiducia per il prosieguo della stagione. Intanto fervono i preparativi e gli ultimi allenamenti in sala scherma per le categorie under14 di fioretto, che nel fine settimana voleranno ad Ancona per la 1º Prova Nazionale del Gran Prix Kinder+Sport. Giovanni Barone, Ennio Turtula, Sofia Spadaro, Celeste Guccione, Noemi Cannata, Gioele Flamingo Alberto Pisana, Lorenzo Lombardo e Giorgia Maria Gurrieri, accompagnati dai maestri Giurdanella e Pedriglieri sulle pedane anconetane proveranno a confermare le ottime prestazioni della prima prova regionale di categoria nel ben più competitivo parterre nazionale. In contemporanea ad Ancona si disputerà anche la 1º Prova Nazionale Paralimpica, dove per la gara di spada non vedenti Antonio Carnazza e Carmelo Gurrieri seguiti dal maestro Puglisi si giocheranno le proprie carte in cerca della qualificazione al Campionato Italiano di categoria. Infine il maestro Migliore volerà in Corea del Sud per la 2º Prova di Coppa del Mondo Assoluta, al seguito della nazionale di fioretto femminile