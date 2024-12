Raid vandalico in uffici del Comune di Cosenza: oggi rimarranno chiusi

Raid vandalico negli uffici comunali dei settori welfare, ambiente e urbanistica del Comune di Cosenza.

Le strutture prese di mira, allocate nel Complesso "I Due Fiumi", a causa dei danni provocati, rimarranno chiuse per l'intera giornata di oggi.

A disporre lo stop delle attività negli uffici comunali è stata un'ordinanza firmata dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso.

A seguito delle incursioni subite, probabilmente nella notte tra sabato e domenica, le strutture sono state rese impraticabili. I danni, la cui portata è ancora da accertare completamente, sono stati registrati negli ambienti di lavoro con estintori svuotati e rovesciati per terra e apparecchiature informatiche vandalizzate.

"Allo stato, le condizioni in cui versano gli uffici dei tre settori - è detto in una nota del Comune - non consentono la regolare ripresa delle attività. I dirigenti dei settori welfare, ambiente e urbanistica stanno procedendo ad una accurata ricognizione dei danni subiti.

"Si tratta di un gesto esecrabile - ha detto il sindaco Franz Caruso - da condannare con forza. Chi lo ha posto in essere ha messo in atto una condotta criminosa inqualificabile e frutto di una vergognosa barbarie per la quale invochiamo a gran voce che i responsabili siano al più presto individuati ed assicurati alla giustizia".