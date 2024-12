Modica, ricevuto al Comune nuovo segretario generale Cgil

Stamattina, il sindaco, Maria Monisteri, insieme all’assessore con delega al Personale Saro Viola e all’assessore ai Lavori pubblici Antonio Drago, ho ricevuto il nuovo segretario generale della CGIL di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo. Un incontro cordiale e propositivo in cui è emersa la reciproca volontà di seguire un percorso comune e collaborativo per risolvere i problemi. "Ho ribadito il mio profondo rispetto per le rappresentanze sindacali - dichiara la sindaca - ed ho ricevuto piena condivisone sulla necessità di affrontare tavoli comuni e fattivi su argomenti importanti, con fine ultimo la soddisfazione delle esigenze del nostro personale. A proposito di personale, abbiamo anche affrontato la questione legata alla carenza nella dotazione organica di Palazzo San Domenico, oggi sottodimensionata ed anche su questo, ho ricevuto piena collaborazione nel trovare una soluzione possibile. Abbiamo anche discusso della situazione economica degli enti locali in Sicilia, ci siamo confrontati sui possibili percorsi che diano ossigeno finanziario ai comuni dell’Isola e su cui sta ragionando anche la CGIL. Un incontro utile, proficuo e imperniato sulla volontà di collaborare, affrontando i problemi e individuandone le soluzioni”