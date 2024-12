Gli scontri di ieri sera in Georgia hanno provocato 26 feriti, in maggioranza manifestanti, ha annunciato il ministero della Sanità del Paese sconvolto dalla settimana scorsa da proteste filoeuropee.

I soccorritori "hanno trasportato 26 persone in infrastrutture sanitarie, tra cui 23 manifestanti e tre rappresentanti del ministero degli Interni", cioè agenti di polizia, ha riferito il ministero in un comunicato stampa.