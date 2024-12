Atletica leggera, per la Catania Marathon di domenica confermate le tre distanze

Conto alla rovescia per la Naturosa Catania Marathon, in programma domenica prossima nel capoluogo etneo e organizzata dall'Atletica Sicilia. Ad iscrizioni chiuse (nei prossimi giorni i numeri e la start list con i protagonisti) si paventa la conferma del trend fatto registrare lo scorso anno, con numeri "importanti" ed una ottima risposta da parte degli atleti stranieri, attratti oltre che dall'evento agonistico, anche dalla possibilità di potere trascorrere un fine settimana (quello dell'Immacolata) tra cultura, natura e sport. Anche quest'anno il Comitato organizzatore ha confermato tutte e tre le distanze (maratona, mezza maratona e 10.5 km) e ribadito che il percorso sarà lo stesso adottato dall'edizione 2022. Un percorso di grande impatto, con il giro in città che tocca alcuni dei punti più belli e caratteristici del centro storico della città di Catania e continua tra Etna e mare come il "claim" che accompagna ormai la manifestazione sin dalla sua nascita.