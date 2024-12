Due sorelle di 83 e 80 anni sono state trovate prive di vita nella loro abitazione di corso Nino Barone a Modica Alta. L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa che hanno avvisato i carabinieri. Le due donne sono state trovate riverse a terra. Sarebbero morte per cause naturali. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Modica. Sul posto anche i soccorritori del 118.