Trovato con una pistola e la cocaina: preso a Reggio Calabria

I carabinieri hanno arrestato un uomo a Reggio Calabria dopo averlo trovato in possesso di una pistola senza matricola, munizioni e 50 grammi di cocaina.

L'operazione è stata condotta a San Sperato, quartiere di Reggio, dai militari delle Stazioni Reggio Rione Modena, Cataforio e Cannavò, lo Squadrone eliportato Cacciatori "Calabria" e un'unità cinofila della Guardia di finanza.

L'attività è scattata dopo che i militari hanno osservato movimenti sospetti dell'uomo.

In particolare, è stato visto uscire sul retro della propria abitazione con un pacco, poi nascosto rapidamente nell'intercapedine di un muro. Dopo un tentativo di fuga, il soggetto è stato bloccato dalle pattuglie appostate nei paraggi.

La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di una pistola priva di matricola con sei proiettili nel caricatore, insieme a droga e strumenti per il confezionamento.