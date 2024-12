Modica, le anziane sorelle morte nella loro casa a distanza di pochi minuti

Sono state restituite ai familiari le salme delle due sorelle di 83 e 80 anni trovate morte nella loro casa di corso Nino Barone, a Modica Alta. E' stata accertato il decesso per cause naturali, Secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, infatti, la sorella più anziana avrebbe accusato un malore fatale, mentre l'altra sarebbe precipitata per le scale nel tentativo di soccorrere la sorella. I carabinieri e il personale del 118 che sono intervenuti dopo la chiamata al 112 da parte di un parente, hanno trovato le due sorelle una accanto all'altra. I funerali si svolgeranno mercoledì 4, alle 16,30, nella chiesa di Santa Teresa.