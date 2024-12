Traffico internazionale di droga, 7 arresti nel Foggiano

Dalle prime ore di questa mattina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, i Carabinieri del Ros sono coinvolti in una operazione, ribattezzata "Cripto" fra le città di Vieste, in provincia di Foggia, e Mestre, in provincia di Venezia. Sono 7 le persone arrestate, accusate di traffico internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, nonché di aver favorito la latitanza del boss Marco Raduano, fuggito dal carcere di Badu e Carros, in provincia di Nuoro, il 24 febbraio del 2023 ed arrestato in Corsica il 1° febbraio scorso. L'indagine ha permesso di disvelare un lucroso canale di approvvigionamento della droga che veniva spedita tramite pacchi postali dalla Spagna verso la cittadina del Gargano, nonché individuare la rete di fiancheggiatori che ha favorito l'irreperibilità di Raduano.