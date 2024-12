Emergono nuovi dettagli riguardo all'incidente avvenuto intorno alle 18,30 di ieri in via Etnea a Mascalucia, nel Catanese. L'uomo deceduto mentre era alla guida di una Mini Cooper si chiamava Michele Malachia e aveva 62 anni.

L'incidente è stato autonomo, in quanto non risultano altri veicoli coinvolti, e il ribaltamento dell'auto è avvenuto a causa di un infarto improvviso che l'uomo ha avuto mentre era alla guida