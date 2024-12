Coinvolto nell'operazione 'Sibilla' della Finanza, assolto il sindaco di Acireale

Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, è stato assolto dall'accusa di tentata induzione indebita riguardo all'operazione Sibilla del 2018, eseguita dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania. In seguito nel febbraio del 2022 per lui era arrivata la condanna in primo grado.

L'assoluzione era stata già chiesta dal sostituto procuratore generale Nicolò Marino ai giudici della Corte d'Appello del capoluogo etneo. Adesso la sentenza di assoluzione è stata emessa dalla seconda sezione penale della Corte d'Appello del capoluogo etneo perché il fatto non sussiste.