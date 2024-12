Francia, Macron: "Nuovo premier nei prossimi giorni, resto presidente fino a fine mandato"

La Francia avrà un nuovo premier nei prossimi giorni. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, nel discorso alla nazione all'indomani del voto di censura contro il governo di Michel Barnier.

La decisione presa a giugno, dopo le europee, di "sciogliere l'Assemblea nazionale non è stata compresa, è una mia responsabilità", ha detto il presidente nel discorso alla nazione che ha iniziato "ringraziando Michel Barnier per il lavoro svolto per il nostro Paese, per la sua dedizione e la sua combattività”. Secondo Macron, il premier dimissionario "si è mostrato all'altezza quando tanti altri non l'hanno fatto".

Un nuovo premier, ha reso noto, sarà nominato "nei prossimi giorni". "Lo incaricherò di formare un governo di interesse generale, che rappresenti tutte le forze politiche che possano parteciparvi o che quantomeno si impegni a non censurarlo”, ha detto il presidente francese, sottolineando che il nuovo primo ministro dovrà "formare un governo ristretto al vostro servizio" e la sua "priorità sarà il bilancio".

Nel suo discorso, il presidente ha denunciato le 'forze del caos' che si sono unite in "un fronte anti-repubblicano" facendo cadere il governo di Barnier, ed ha accusato: "L'estrema destra e l'estrema sinistra si sono unite in un fronte anti-repubblicano... I deputati del Rassemblement National e del Front Populaire hanno scelto il disordine. Non per fare, ma per disfare". E poi, in un riferimento ai socialisti, ha aggiunto: "Le forze che ancora ieri governavano la Francia hanno deciso di aiutarle".