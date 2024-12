Asp di Enna, impianto di protesi peniena all'Umberto I

L'equipe della Unità Operativa di Urologia dell'Ospedale Umberto I di Enna ha realizzato il primo intervento di impianto di protesi peniena tricomponente in paziente affetto da disfunzione erettile. Ne dà notizia il medico Giovanni Bologna, che dirige il reparto. "L'intervento, effettuato dal dottore Carmelo Agostino Di Franco, andrologo di riferimento della nostra Unità Operativa - spiega -, consente ai pazienti di recuperare la piena attività sessuale e di migliorare, quindi, la qualità della vita. La patologia in questione può essere di natura organica /funzionale o successiva a intervento chirurgico di prostatectomia". "Tale intervento - aggiunge -, effettuato per la prima volta presso l'Umberto I, è stato reso possibile grazie anche all'attenzione della Direzione Aziendale che ha supportato la formazione del dottore Di Franco, permettendo alla nostra Unità Operativa di ampliare l'offerta terapeutica per i pazienti del nostro territorio, limitando la mobilità verso altre aziende e incrementando l'indice di attrazione della nostra Azienda. Questo intervento rappresenta il primo momento di una più vasta offerta terapeutica in ambito andrologico offerta dalla nostra Unità Operativa".