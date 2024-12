Modica, a Palazzo Sant'Anna evento del Lions sulle tematiche legate all'autismo

Il Lions Club Modica organizza un evento intitolato "autismo, tessere di Inclusione", che si svolgerà il 6 e 7 dicembre presso l'Ente Liceo Convitto. L'iniziativa nasce dall'esigenza di approfondire e sensibilizzare il territorio sulle tematiche legate all'autismo e sull'importanza dell'inclusione delle persone che ne sono affette. La manifestazione avrà inizio il pomeriggio del 6 dicembre con un'esposizione di mosaici frutto del talento e della creatività dei ragazzi del laboratorio di arti musive “progetto dopo di noi” di Barcellona Pozzo di Gotto, finanziato dalla Fondazione del Lions International. La mostra rappresenterà un vero e proprio viaggio nella creatività e nel talento giovanile, valorizzando il lavoro artistico dei partecipanti. Sabato 7 mattina si svolgerà un laboratorio di mosaici di cioccolato in collaborazione con l'Antica Dolceria Bonajuto, offrendo ai partecipanti la possibilità di cimentarsi in un'esperienza coinvolgente e originale. Il pomeriggio di sabato 7 dicembre sarà dedicato a un convegno intitolato “autismo, per creare bellezza”. Questo incontro vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti di associazioni che operano nel campo dell'autismo e della disabilità. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e comprendere le sfide quotidiane affrontate dalle persone con autismo e dalle loro famiglie. Durante il convegno, i relatori discuteranno le esperienze concrete e le buone pratiche che possono promuovere l'inclusione nel contesto sociale e scolastico. Seguirà lo spettacolo “Alberto”, con la regia di Miriam Scala e le interpretazioni di Fabio Guastella e Giuseppina Vivera, che racconta una storia che, sebbene personale, abbraccia esperienze universali di lotta e scoperta. La serata culminerà con l'illuminazione in blu del palazzo dell’Ente Liceo Convitto, simbolicamente legato alla campagna di sensibilizzazione sull'autismo promossa dalle Nazioni Unite.