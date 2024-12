Catania, la polizia sequestra 12 mila fuochi d'artificio: tre denunciati

Dodicimila fuochi d'artificio, per un peso di quasi 300 chili, sono stati sequestrati dalla polizia di Catania durante tre distinte operazioni svoltesi tra il capoluogo etneo e la provincia di Messina.

A Catania gli agenti ne hanno sequestrato 105 chili trasportati illegalmente a due uomini, un napoletano di 40 anni e un catanese di 38 anni, che sono stati denunciati per il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in licenza, nonché per il trasporto illegale di fuochi d'artificio.

I poliziotti hanno deciso di intervenire dopo aver notato.

che le varie fasi di trasbordo erano effettuate senza alcuna cautela, addirittura lanciando da un camion all'altro le scatole con i fuochi d'artificio, facendo cadere i colli e danneggiandoli.

Da un attento esame delle bolle di carico, gli artificieri hanno avuto modo di verificare che uno dei due trasportatori ha scaricato alcune scatole in luogo diverso da quello indicato in licenza, aspetto vietato per motivi di sicurezza.

In una rivendita in provincia di Messina gli agenti ne hanno trovati 175 chili, ben oltre i limite consentito, ed hanno denunciato la titolare.

In due hub di Catania infine hanno sequestrato 15 chili di fuochi d'artificio che erano stati spediti senza alcun rispetto delle norme di sicurezza.