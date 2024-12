Sparatoria, la notte scorsa, in via Giuseppe Fava, a Catania, dove le saracinesche di due botteghe sono state raggiunte da colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione, gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo etneo, che stanno eseguendo le indagini per risalire agli autori della sparatoria.