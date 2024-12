Carmelo Giuffrida nuovo segretario di Ugl Sicilia: "Ripartiamo dalle province"

"Ringrazio i delegati di tutte le province che ci hanno dato fiducia. Questo mandato sarà improntato soprattutto per riunificare l'Ugl e ripartire alla grande in tutte le province. Abbiamo un pò affrontato nel giro pre-elettorale quali sono i problemi della Sicilia: ce ne sono tanti, cominciando dalle società che gestiscono gli aeroporti di Catania e Palermo, ai rifiuti che ormai sono una piaga per tutte le città siciliane, ai due termolarizzatori che dovrebbero andare unoa Catania e uno a Palermo per i quali saremmo vigili e attenti, i finanziamenti per il porto, l'interporto. Dobbiamo soprattutto ripartire dalla base, dai nostri iscritti, creare dei gruppi di lavoro di persone competenti, uomini e donne, che vogliono far crescere questa organizzazione sindacale che merita sicuramente di essere presente su tutti i tavoli istituzionali e dobbiamo anche cominciare ad avere un rapporto diretto con tutte le amministrazioni". Così Carmelo Giuffrida, nuovo segretario regionale Ugl Sicilia, a margine del congresso che ha visto la sua elezione, che si è svolto all'hotel Villa D'Amato a Palermo.