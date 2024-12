Tenta di prendere l'aereo con 3 proiettili nel giaccone: denunciato a Catania

La Polizia di Stato ha denunciato in aeroporto, a Catania, un uomo di 58 anni, di Arezzo, beccato con tre proiettili che aveva nascosto nel giaccone.

Il 58enne è stato fermato durante i consueti controlli dal personale di sicurezza aereoportuale che, dopo aver scansionato gli effetti personali del passeggero, tra cui un giubbotto, si è accorto immediatamente della presenza di oggetti sospetti. Sono, quindi, intervenuti gli agenti della Polizia di Frontiera che hanno trovato all’interno del giaccone ben tre cartucce calibro 12.

In base alla ricostruzione effettuata dai poliziotti, l’uomo ha raggiunto lo scalo catanese e si è messo in fila ai controlli di sicurezza per tentare di imbarcarsi su un volo per Firenze, nascondendo i proiettili in una tasca del giubbotto, pensando di poterla fare franca. Quanto ritrovato è stato sequestrato dai poliziotti che hanno provveduto a denunciarlo per inosservanza della legge che disciplina il porto delle armi a bordo degli aeromobili, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole fino a sentenza definitiva di condanna.