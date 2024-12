Zafferana Etnea, sventato furto con spaccata all'Agricola di Ragusa

Icarabinieri la notte scorsa a Zafferana Etnea (Catania) hanno sventato un furto con 'spaccata' dell'atm della banca Agricola di Ragusa di via Garibaldi e messo in fuga i malviventi, che hanno abbandonato sul posto un camion ed un escavatore che stavano scaricando dal mezzo pesante.

I militari, che pattugliavano la zona, sono intervenuti dopo aver sentito rumore di cingoli. Sul posto i carabinieri stanno eseguendo i rilievi; indagini sono in corso.