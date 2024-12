Tenta la truffa dello specchietto a un'anziana di Modica: un denunciato

La polizia di Modica ha denunciato un ventiseienne di Siracusa per tentata truffa. Gli agenti sono stati chiamati da una anziana che era stata inseguita per le vie della cittadina da un uomo a bordo di una auto. Poco prima la vittima aveva avvertito durante la marcia un urto sulla carrozzeria del suo veicolo; non avendo dato importanza al fatto, aveva proseguito fin quando dallo specchietto retrovisore ha visto che un automobilista le faceva cenno di fermarsi. Terrorizzata ha parcheggiato e si è rifugiata dentro une sercizio commerciale. Gli agenti, intervenuti, hanno individuato l'inseguitore e hanno trovato nella sua macchina una serie di batterie impiegate, presumibilmente, come oggetti da lanciare sulle carrozzerie dei veicoli delle vittime per indurle a farle ritenere di essere coinvolte in un incidente e nella rottura dello specchietto, di fatto mai avvenuta.