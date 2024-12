Pallacanestro donne, big match di mezzogiorno tra Ragusa e Roseto

Un match che promette spettacolo quello che vedrà protagoniste - al Palaminardi di Ragusa domenica 8 dicembre alle ore 12.00 – la Passalacqua Virtus Eirene Ragusa contro l’Aran Panthers Roseto. L’incontro è valido per la X giornata del campionato di basket femminile di A2 Lbf Techfind. A fronteggiarsi due formazioni che sulla carta, a vedere le statistiche, si equivalgono. La Passalacqua, che ricordiamo ha una partita in meno (il turno contro Vicenza verrà recuperato a Ragusa mercoledì 11 dic. alle 20.30) ha tirato da 2 con il 42%, da 3 con il 32%, ha messo in retina il 70 per cento dei tiri liberi e ha conquistato 303 rimbalzi complessivi. Roseto ha il 45% da 2, il 32% da 3, il 76% ai liberi e 338 rimbalzi. Situazione assist equivalente mentre il rapporto tra palle perse e recuperate è più favorevole a Ragusa (100/83) rispetto a Roseto (153/84).

“Roseto è una squadra entrata in striscia positiva, sei successi nelle ultime 6 partite – commenta l’head coach di Ragusa, Mara Buzzanca - ; è squadra giovane che gioca in transizione e contropiede ma che ha anche degli elementi di buona esperienza. Sarà una partita energica. Noi la affronteremo con la giusta attenzione e con la preparazione adeguata. Dal canto nostro, veniamo dal match che definisco ‘consistente’ di Treviso, che ci ha dato una vittoria importante anche per i segnali di miglioramento nella gestione di squadra in momenti topici dell’incontro e delle singole, dandoci delle armi in più”.

Occhi puntati sulle guardie, la lituana Justina Kraujunaite e Giulia Sorrentino, e sul pivot lituano Livija Sakeviciute ma la compagine di Roseto conta su parecchi elementi di qualità.

In casa Passalacqua rientra dall’infortunio Marika Labanca che in settimana si è allenata regolarmente con le compagne di squadra.