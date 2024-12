Belpasso, nasce una bambinopoli a Piano Tavola

Inaugurata in piazza Pertini a Piano Tavola una bambinopoli inclusiva, realizzata grazie a un finanziamento regionale con la compartecipazione del Comune di Belpasso.

La bambinopoli è stata attrezzata con giochi pensati per tutti i bimbi, con tutti i tipi di abilità.

Il parco ha una pavimentazione anti-trauma in gomma, steccati di recinzione in legno, vialetti di accesso che permettono il passaggio in sedia a rotelle, e ancora, spazi a verde e aiuole.