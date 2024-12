Palermo, la polizia sequestra in un 'Copra oro' monili d'argento e oro

Gli agenti di polizia di Stato hanno sequestrano in un negozio Compro oro nel quartiere Brancaccio, a Palermo, 25 chili di monili in argento, 600 grammi di oro e 23.500 euro in contanti. Inoltre, nel corso dei controlli in centro, dalla Vucciria a piazza Sant'Anna e vie limitrofe, sono state identificate 486 persone, controllati 65 mezzi e contestate 12 violazioni alCodice della strada. Controlli anche in periferia dove sono state identificate 72 persone.