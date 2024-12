Atleta che vive e lavora in Germania vince la Naturosa Catania Marathon 2024

Marcello Panzone, di Cuneo, che ha corso con i colori di Ads Dragonero, è il vincitore della Naturosa Catania Marathon 2024. Per l'atleta che vive e lavora in Germania, alla sua seconda maratona in carriera, il tempo di 2h34'08 è a soli quattro secondi dal record del percorso.

"Gara stupenda così come il percorso - le parole di Panzone - peccato per il vento che in alcuni punti era davvero fastidioso".

Alle sue spalle, in rimonta, è arrivato Stefano Tettamanti (Azzurra Garbagnate M.Se) in 2h40'27 che sul finale di gara ha avuto la meglio sull'etneo Sebastiano Foti (Catania Running Club) primo dei siciliani in 2h41'29.

Al femminile a scrivere per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione è la belga Alana Hoeven (Runcard) che ferma il crono su 3h14'14. "E' la prima volta che corro in Sicilia e credo proprio che vi tornerò - le sue parole -. Ho avuto un piccolo problema fisico durante la gara ma alla fine è andata benissimo". Alle spalle dell'atleta fiamminga è arrivata Simona Sorvillo (Trinacria Palermo) con il tempo di 3h28'55; splendida forma, per l'atleta palermitana, lo scorso novembre, aveva conquistato la medaglia di bronzo ai campionati italiani master di maratona svolti a Palermo. In precedenza si erano concluse le misure minori dell'evento, nell'ordine la 10.5 km e la mezza. Nel giro unico vittoria di Filippo Saverio Amasi (Atletica Savoca) tra gli uomini e Desiree Di Maria (Cus Catania) tra le donne. Mezza maratona veloce con il successo del triatleta di Brescia Alessandro Comai (Venus Triathlon Academy SSDARL) in 1h12'16.

Al femminile successo della forte atleta calabrese Palma De Leo (Caivano Runners) in 1h25'32.

Al traguardo l'atleta più anziano della gara, l'ottantaduenne Kenneth Garfield Pungente e Salvatore Crudo che a Catania ha concluso la sua 140esima maratona.