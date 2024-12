Branco in azione a Monreale, accerchiato mentre preleva al bancomat

Un gruppo di ragazzini ha accerchiato un uomo che la scorsa notte, intorno alle 2, stava prelevando contante da un bancomat di piazza Inghilleri, a Monreale, nel Palermitano. Minacciato, l'uomo è riuscito a fuggire e ripararsi in auto. La vettura è stata danneggiata a calci dal branco. La vittima della tentata rapina ha chiamato i carabinieri e presentato denuncia. Sono in corso indagini per individuare i ragazzini, anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della banca.