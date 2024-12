Finanziaria alla Regione, Schifani: "Penso prevarrà senso di responsabilità"

"L'ok della commissione Bilancio alla legge Finanziaria è un passo avanti molto importante: si è lavorato in un clima di costruttività tra maggioranza e opposizione, è evidente che non mancheranno le dialettiche ma sono convinto che anche stavolta il senso di responsabilità prevarrà nelle opposizioni per evitare che la Sicilia vada in esercizio provvisorio. Sarebbe solo un danno economico al nostro territorio, ma sono convinto che lo eviteremo". Lo sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani, a margine dell'evento Noi, il Mediterraneo, al Palermo Marina Yachting.