Un anno e un mese per furto con 'spaccata': 39enne arrestato a Lentini

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno notificato a un 39enne, già ristretto presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa - Ufficio esecuzioni penali con una condanna a un anno e un mese di carcere per il reato di evasione. L’uomo, nel febbraio 2023, era evaso dagli arresti domiciliari per commettere un furto con spaccata in danno di una profumeria a Francofonte.