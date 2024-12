Manutenzione acquedotto Scillato, niente acqua per 24 ore

A causa dei lavori di manutenzione sulla condotta Nuovo Scillato domani sarà sospesa l'erogazionei drica a Villabate, Ficarazzi e Bagheria, Santa Flavia e Casteldaccia e al distretto Bandita-Favara-Galletti della città di Palermo. Lo comunica l'Amap, l'azienda partecipata che gestisce il servizio idrico a Palermo e in diversi comuni della provincia. "I lavori di manutenzione, che interesseranno il tratto di acquedotto Nuovo Scillato che ricade in contrada Bragone del Comune di Termini Imerese, è previsto vengano avviati nella stessa mattinata di mercoledì, fino a ultimazione delle operazioni di depressurizzazione della condotta, e si concluderanno nella serata dello stesso giorno, salvo imprevisti in corso d'opera - dicono dall'azienda - A lavori ultimati si procederà con il progressivo riempimento della condotta, al riequilibrio delle pressioni nell'adduttore e, infine, al ripristino dei sistemi di approvvigionamento idrico ai serbatoi dei suddetti Comuni. La normalizzazione delle condizioni di erogazione idrica nelle reti di distribuzione avverrà nelle successive 24 ore - 48 ore, secondo le vigenti turnazioni. A seguito della riattivazione dell'acquedotto si potranno verificare fenomeni transitori consistenti in lievi incrementi delle torbidità delle acque distribuite in rete che tenderanno a normalizzarsi in breve tempo. Tenuto conto dell'attuale scenario di crisi idrica severa, non sarà possibile minimizzare i disservizi tramite il ricorso a prelievi da fonti idriche alternative, in atto non disponibili".