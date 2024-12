- Principio di incendio, stamane, in un edificio in piazza Manganelli, a Catania. Il quadro elettrico di un appartamento ha preso fuoco, probabilmente per un sovraccarico di energia elettrica in seguito all'accensione di un impianto di refrigeramento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'edificio. Non ci sono feriti.