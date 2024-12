La prima a lanciare l'appello era stata la sorella sui social poi pure la madre Tita Lonero, pubblicando anche un numero di telefono. Ma le ricerche di Luca Rametta si sono concluse in tragedia. L'uomo è stato trovato morto in campagna. A quanto si apprende, dopo un matrimonio andato male a Solarino, Luca si era rifatto una nuova vita e stava con una compagna a Floridia. Al momento notizie frammentarie sulle cause del decesso.