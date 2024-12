Modica, libri. Il romanzo giallo "Assurdo ma vero" di Valentina Raffa in preordine fino al 22 dicembre

Immaginate una sera d’inverno, con pioggia e freddo. Cosa c’è di meglio di un giallo letto mentre si degusta cioccolato di Modica, accompagnato da vino liquoroso? La serata è quella piovosa dell’8 dicembre, lo scenario è il palazzo Grimaldi, nel centro storico di Modica, il libro è “Assurdo ma vero” della giornalista e scrittrice Valentina Raffa, presentato nell’ambito del Choco Modica in un’atmosfera riscaldata dall’ospitalità del direttore del Consorzio Tutela del Cioccolato di Modica, Nino Scivoletto, e del sindaco Maria Monisteri, anche loro ad assistere alle performance di Marcello Sarta, della Compagnia del Piccolo Teatro, che ha interpretato passi scelti del giallo, e ad ascoltare la disamina che dell’opera ha fatto Mario Bonanno, saggista e giornalista culturale.

Un “dolce” giallo ambientato nel Ragusano, da cui emerge l’attaccamento dell’autrice alla propria terra, di cui promuove le peculiarità non solo paesaggistiche, tra mare e campagna, ma anche gastronomiche. Tra queste, il cioccolato di Modica assume un suo ruolo chiave di elemento fondamentale non solo per dilettare il palato, ma soprattutto per far raggiungere quella dimensione di relax e pausa necessaria per poter riprendere le fatiche del quotidiano. Il libro, che a giugno sarà in tutte le librerie, e che fino al 22 dicembre è possibile preordinare sul sito della casa editrice www.bookabook.it, narra tre casi di cronaca, tra cui un cold case, che si intersecano fra loro. Qual è il fil rouge che li unisce? Sarà la protagonista, Angel Messina, cronista di nera, a doverlo scoprire insieme ai lettori chiamati a investigare con lei, alla scoperta di assassini e movente. Un giallo che sfocia nel soprannaturale, vista la presenza di una donna scomparsa vent’anni prima, che contatta dall’aldilà la giornalista, perché venga fatta giustizia. “La trama ha a che fare col territorio che esprime un’eccellenza come il cioccolato di Modica. E il cioccolato è tanto dentro a questo giallo che il Consorzio ha deciso che, ad ogni presentazione, a chi acquisterà una copia sarà donata una barretta dedicata con la copertina del libro – ha detto Scivoletto -. Un romanzo affascinante che si ritaglia uno spazio nella narrativa moderna e il risultato della vendita in preordine mi dà ragione dimostrando un interesse per l’autrice”. “ ‘Assurdo ma vero’ ci rende curiosi. Non vediamo l’ora di averlo tra le mani – ha detto il sindaco Monisteri, appassionata di gialli -. Ho già preordinato due copie, per cui non potevo mancare alla presentazione del libro”.

“ ‘Tutto ciò di cui hai bisogno è fede, fiducia e polvere di fata’ si legge in Peter Pan. Ebbene, se fede e fiducia non mi sono mancati scrivendo questo giallo, senza polvere di fata non si sarebbe andati in nessun posto. E la polvere di fata sono state le persone che mi hanno circondato con il loro affetto e con notizie straordinarie come quella della barretta del cioccolato di Modica con la copertina di ‘Assurdo ma vero’, che mi accompagnerà nelle presentazioni del libro. La serata è stata bellissima e mi ha riempito di emozioni. Il pubblico che ha sfidato le intemperie per assistere, la sindaca che è rimasta fino all’ultima parola, l’accoglienza del direttore del Consorzio, l’attore Marcello Sarta, che ha interpretato brani scelti e ancora il relatore Mario Bonanno che ha speso belle parole per la mia scrittura”.

Restano le ultime copie delle 400 in preordine di “Assurdo ma vero”, che è possibile acquistare sul sito www.bookabook.it

NELLA FOTO, da sinistra: Marcello Sarta, Mario Bonanno e Valentina Raffa