Scherma Modica, Gurrieri vince kla 1^ Prova nazionale non vedenti. Spadaro bronzo nel Gran Prix

Entusiasmante weekend di gare per la Conad Scherma Modica al Palaindoor di Ancona dove andavano di scena sia la 1º Prova Nazionale Spada Non Vedenti che la 1º Prova Nazionale under14 Gran Prix Kinder+Sport di fioretto. La prova Non Vedenti applicava per la prima volta il nuovo regolamento con assalti alle 15 stoccate nelle eliminazioni dirette, così come avviene per la scherma olimpica; inoltre veniva utilizzata per la prima volta la mascherina appositamente realizzata per questa disciplina, ideata dal maestro Puglisi e realizzata dal laboratorio di Ragusa 3D Italy con il contributo dell’Officina Ortopedica SOA. Carmelo Gurrieri si è dimostrato il più pronto ad adattarsi alla nuova formula. Dopo un girone preliminare con una sola sconfitta, agli ottavi di finale superava il fiorentino Hu 15/11, a seguire il vicentino Frizzo 14/11 e in semifinale il padovano Graziani 15/11. Finale contro il fiorentino Ballini, condotta sempre in vantaggio e chiusa con un perentorio 15/10. Vittoria che vale già la qualificazione diretta al Campionato Italiano di categoria a Siena nel mese di maggio. Le stesse pedane ospitavano anche la prima prova nazionale under14, dove si è particolarmente distinta Sofia Spadaro nella categoria Giovanissime fioretto. Sofia già bronzo al Campionato Italiano dello scorso anno, dopo un avvio non particolarmente brillante, “carburava” strada facendo. Dopo un semplice assalto nel tabellone dei 64, qualche problema contro la fiorentina Staiano superata non senza fatiche per 10/8. Altro tenore il match degli ottavi, chiuso facilmente contro la ternana Meriziola per 10/4. Ai quarti di finale bella prestazione contro la trevigiana Spinelli, avversaria dal fisico imponente che Sofia riusciva a contenere con una perfetta condotta tattica, vincendo per 10/7. In semifinale contro la senese Pichierri, forse emozionata dal podium dove vengono svolte le finali, la giovanissima modicana perdeva la lucidità avuta fino a quel punto, e cedeva il passo per 3/10 senza entrare mai veramente nel match. Rimane comunque un’ottima prestazione che la conferma tra le atlete più costanti nel panorama nazionale della propria categoria. Prossimo fine settimana toccherà agli under14 di spada affrontare la loro prima prova nazionale del Gran Prix Kinder+Sport a Ravenna.