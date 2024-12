Trapani, Tir segue il navigatore e si impantana su una strada franata

Sono iniziate stamattina le operazioni di soccorso con una gru del tir che due giorni fa è rimasto bloccato in un tratto della strada provinciale 6, sul territorio di Gibellina (Trapani).

Il grosso mezzo è finito impantanato nel tratto di strada franato perchè ha seguito il navigatore gps: per tornare sull'A29 Mazara del Vallo-Palermo, l'autista originario dell'Uzbekistan si è ritrovato in quel tratto di strada (chiamata San Giuseppe dei Mirtilli e conduce al Cretto di Burri) che risulta ufficialmente chiuso da parte del Libero consorzio provinciale. Il grosso mezzo trasportava pannelli solari per conto di una ditta della Lituania che sta allestendo nel Trapanese un grosso impianto. Dopo averli scaricati il mezzo doveva tornare sull'A29. Da due giorni l'autista del tir non si è allontanato dal tir e tra gli agricoltori della zona è scattata una gara di solidarietà per portargli cibo.