Presentato a Palermo il calendario della Dia 2025

"Il calendario 2025 è focalizzato sul tema del "Follow the money" uno slogan reso popolare dal film docudrama del 1976 "Tutti gli uomini del Presidente".

L'opera, arricchita anche da suggestive immagini d'archivio e da una copertina d'autore realizzata dall'artista contemporaneo Rosario Oliva, muove proprio dalle origini "cinematografiche" del motto: le pagine del mese di gennaio sono difatti dedicate alla genesi di quello che sarebbe poi diventato inconfondibile "marchio di fabbrica" del cosiddetto metodo-Falcone, il magistrato che per primo, unitamente ai colleghi Turone e ai componenti del pool antimafia - che istruì il Maxiprocesso di Palermo, nato da un'idea del consigliere Rocco Chinnici, coltivata e resa operativa dopo la sua morte dal consigliere Antonino Caponetto - capirono che occorreva "seguire il denaro" per ricostruire i business mafiosi.