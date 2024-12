Modica, prende il via il restauro delle quattro tele della chiesa di San Giovanni

Secondo il cronoprogramma prestabilito lo scorso mese di febbraio alla consegna dei lavori, sono state portate via le quattro tele raffiguranti S. Francesco da Paola, S. Giuseppe Morente, S. Margherita e S. Maddalena custodite all'interno della Chiesa di S.Giovanni a Modica Alta. Tre delle opere d'arte verranno restaurate in Umbria da una ditta specializzata. La quarta verrà restaurata in modalità "open air" presso l'aeroporto di Comiso in modo da dare modo ai passeggeri di assistere ai lavori e conoscere la chiesa di S.Giovanni. L'intervento, che comprende anche il restauro del portone di ingresso principale, è reso possibile grazie ad un emendamento da 70 mila euro alla scorsa manovra finanziaria regionale presentato dall’On. Ignazio Abbate. “Sono opere d’arte che meritano di tornare a risplendere come un tempo – commenta l’esponente della DC – e per le quali è stato trovato un cospicuo finanziamento. E’ molto interessante anche le modalità di restauro di una delle quattro tele cioè sotto gli occhi dei passeggeri dell’Aeroporto di Comiso. Servirà per attirare l’attenzione non solo per il dipinto ma anche per la Chiesa che le custodisce. Lo stato di conservazione purtroppo ha reso indifferibili questi interventi che saranno effettuati da una ditta umbra altamente specializzata nel settore, già autrice di numerosi restauri in tutta Italia. Attraverso una variante di perizia abbiamo ottenuto un piccolo supplemento da parte della Regione per includere anche il ripristino del portone di ingresso. In questo modo il gioiello del barocco che è la chiesa di S. Giovanni risplenderà ancora di più e sarà ancora più apprezzata da fedeli e turisti”.