Rider non consegnavano pizze ma droga a domicilio: 2 arresti a Catania

A Catania i carabinieri hanno arrestato due giovani colombiani di 28 e 27 anni che zaino in spalla come normali riders in sella ad uno scooter non consegnavano pizze ma droga a domicilio.

Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.I carabinieri nei pressi del Castello Ursino hanno atteso che il 28enne entrasse in un palazzo per bloccare il complice. Ai militari quest'ultimo ha detto di avere una pizza nello zaino, che è stato trovato invece vuoto. Al giovane invece hanno sequestrato una dose di marijuana.

Il 28enne è uscito dall'androne condominiale e vedendo la pattuglia che aveva fermato il suo amico si è subito giustificando raccontando di essere andato a far visita a sua zia. I carabinieri gli hanno sequestrato 4 dosi di marijuana, una dose di cocaina da mezzo gramm. Dopo alcuni minuti da quella casa è uscita la donna che aveva ordinato la droga a domicilio, la quale ha smentito di essere la zia del pusher, ammettendo invece di aver ricevuto la dose ordinata.

L'autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti. La droga è stata sequestrata.