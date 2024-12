Caltanissetta, ancora fuori casa 41 persone per timore crolli

Continuano a rimanere fuori dalle loro abitazioni le 41 persone evacuate a Caltanissetta due giorni fa dopo che tre edifici in via Redentore hanno presentato crepe improvvise sui muri. L'assessore alla Protezione Civile Oscar Aiello ha reso noto che oggi arriveranno esperti qualificati del Genio Civile da Catania e Palermo con i quali si cercheranno di valutare le cause che hanno determinato le lesioni e capire il rischio reale per i residenti. "La nostra città sta attraversando un momento di difficoltà - dice l'assessore Aiello - segnato dall'evacuazione di 41 persone, tra cui famiglie con bambini, costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa di gravi criticità strutturali". Attualmente le famiglie evacuate vivono da amici, parenti o b&b pagati dall'amministrazione comunale. "Questa mattina - continua Aiello- saremo ancora sul campo con qualificati tecnici del Genio Civile e rappresentanti del Dipartimento Regionale di Protezione Civile. Continueremo a lavorare senza sosta, perché nessuno verrà lasciato solo. A tutte le famiglie sfollate va il mio abbraccio più sincero e l'impegno dell'Amministrazione a sostenerle con ogni mezzo possibile".