Pallanuoto Euro Cup, agli ottavi di finale l'Ortigia 'pesca' gli spagnoli del Sabadell

L'andata si giocherà a Siracusa il 25 gennaio, il ritorno a Sabadell il 6 febbraio. È la doppia sfida di Euro Cup di pallanuoto, sorteggiata per gli ottavi d ifinale. Il primo atto della fase a eliminazione diretta è un ostacolo duro per la formazione siciliana. La squadra catalana del Sabadell proviene dalla Champions e, a settembre, proprio nei preliminari della massima competizione europea, ha già sconfitto 17-11 i biancoverdi, che erano a corto di preparazione.Ironico il commento di Stefano Piccardo, coach dell'Ortigia: "Direi che è stato un ottimo sorteggio, infatti abbiamo preso in assoluto la squadra più forte tra quelle scese dalla Champions. Come al solito non ci facciamo mancare nulla, anche questa volta siamo stati fortunati".