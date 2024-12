L'Asp di Catania stabilizza 77 operatori sanitari, 17 sono dirigenti

Arriva la stabilizzazione per 77 operatori dell'Asp di Catania. Si tratta di personale appartenente a vari profili, dirigenziali e di comparto, in possesso dei requisiti utili per il superamento del precariato previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (legge 234/01), e dal Decreto Milleproroghe (legge 14/2023). Fra di loro 32 collaboratori amministrativi, 28 assistenti amministrativi e 17 dirigenti (amministrativi, tecnici, professionali, medici, biologi, veterinari).

"Accogliere nuovi professionisti nel nostro team è sempre un momento di grande orgoglio e di speranza per il futuro - ha detto il manager Giuseppe Laganza Senzio, rivolgendosi ai neoassunti -.

È un traguardo importante dà certezza di lavoro e che valorizza le professionalità maturate in un'ottica di miglioramento continuo dei servizi. Sono certo che il vostro entusiasmo, unito alla vostra professionalità, renderà possibile il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti. A voi il nostro augurio di buon lavoro e un caloroso benvenuto nella grande famiglia dell'Asp di Catania".

Con la conclusione di queste ultime procedure, all'Asp di Catania, nel corso del 2024, sono stati complessivamente stabilizzati 372 operatori, fra personale dirigenziale e di comparto.

Ulteriori 42 posti, per comparto e dirigenza, saranno coperti con procedure concorsuali riservate previste dalla normativa.

"Voglio ringraziare gli Uffici per il lavoro svolto - ha detto il direttore amministrativo, Tamara Civello -. Siete il futuro della nostra organizzazione e il vostro contributo sarà fondamentale per garantire un Sistema sanitario sempre più efficiente, moderno e vicino ai bisogni delle persone".

Nei prossimi giorni saranno definite anche le procedure di stabilizzazione per il personale di comparto, ruoli tecnico e sanitario, che porterà alla stabilizzazione di ulteriori 150 operatori.

"Immettiamo nuova linfa nell'organizzazione e diamo prospettive di crescita ai servizi - ha sottolineato il direttore sanitario, Giuseppe Angelo Reina -. Con la nuova rete territoriale che stiamo costruendo, avrete l'opportunità di essere parte attiva di un cambiamento significativo, in una logica di sistema aziendale e di sinergia con i territori. Che sia questo un punto di inizio e non di arrivo!".

Presenti il direttore del Dipartimento delle Risorse Umane, Santo Messina; il dirigente responsabile dell'UOS Gestione del Personale dipendente, Giuseppe Longo; direttori delle Unità Operative sede di assegnazione dei neo assunti.