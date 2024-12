Corigliano Rossano, gli prendono a martellate l'auto poi lo aggrediscono

Persone non ancora identificate prima hanno preso a martellate l'auto di un 40enne di nazionalità romena, poi hanno aggredito violentemente l'uomo.

Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri in una delle strade principali dell'area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano.

L'uomo è stato soccorso e trasferito nell'ospedale di Corigliano dove è ricoverato. L'auto è rimasta gravemente danneggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano che hanno acquisito tutte le informazioni per risalire ai responsabili dell'aggressione che, da quanto trapelato, sembra essere maturata nell'ambito dello sfruttamento della prostituzione.