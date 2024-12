Sequestrate 30 batterie di fuochi d'artificio ad Avola: 2 denunciati

Gli agenti del commissariato di Avola hanno denunciato un uomo ed una donna, di 19 e di 24 anni, per il reato di detenzione illecita di fuochi di artificio .Durante una perquisizione domiciliare i due sono stati trovati con 30 batterie di fuochi di artificio per un peso complessivo di 123,750 chili. Gli 8 imballi delle batterie presentano dei segni in alcune parti tali da non potere escludere un mal funzionamento nella fase di attivazione dei fuochi.