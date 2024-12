Ragusa, all'Ordine dei Medici una panchina contro la violenza sulle donne

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ragusa omaggia le donne con una panchina rossa contro la violenza di genere. La panchina, stilizzata nei bordi con la forma di scarpe rosse diventate il simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, è stata installata nel piazzale dell’Ordine dei Medici in via Nicastro a Ragusa, per volontà del presidente uscente Carlo Vitali, della Commissione per la Parità di Genere e di tutto il Consiglio Direttivo. “Con questo gesto – afferma Carlo Vitali- abbiamo voluto lasciare un segno indelebile contro la violenza sulle donne. Si tratta di una installazione dall’alto valore simbolico che rappresenta anche l’impegno che il nostro Ordine ha messo nella sensibilizzazione contro la violenza di genere e, nello specifico, ci siamo molto spesi a favore delle donne professioniste della sanità che quotidianamente sono in primo piano per la salute dei cittadini e che purtroppo, come leggiamo sovente dalle notizie di cronaca, troppo spesso sono vittime di violenze”.