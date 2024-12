Tenta di disfarsi di una pistola, bloccato dalla Finanza a Gela

I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un brillante servizio in materia di armi a Gela, sequestrando una pistola Beretta 98 F con matricola abrasa e relativo munizionamento. L'operazione è scattata grazie alle costanti attività di controllo economico del territorio svolto dalle pattuglie della Guardia di Finanza che, nei giorni scorsi, in contrada Spinasanta, in occasione di un controllo su strada, hanno notato un giovane disfarsi frettolosamente di un marsupio, lanciandolo tra la vegetazione.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di recuperare il marsupio, al cui interno è stata rinvenuta un'arma da fuoco con la matricola abrasa nonché 8 cartucce. Il controllo è stato esteso anche agli immobili nella disponibilità del giovane ventiquattrenne, nel corso del quale sono stati rinvenuti anche un passamontagna di colore nero, una fondina per pistola, un grimaldello e un tirapugni. Per il gelese è scattato l'arresto in flagranza e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, è stato condotto presso la casa circondariale di Gela.

L'arma sequestrata sarà anche oggetto di accertamenti tecnici finalizzati a verificarne l'eventuale utilizzo in fatti di sangue.