Siccita': installate due motopompe per irrigare gli agrumi di Ribera

Il Consorzio di bonifica di Agrigento ieri ha installato due potenti motopompe per recuperare acque confluenti nel bacino del fiume Verdura, nel territorio di Ribera, nell'Agrigentino. Le due strutture sono in grado di tirare ciascuna circa 80 litri di acqua al secondo dal letto del fiume e utilizzare questo flusso per l'irrigazione degli agrumeti del comprensorio riberese. E' quanto si legge in una nota della Regione Siciliana.

Le pompe sono state installate, grazie a un finanziamento di 200 mila euro del dipartimento regionale dell'Agricoltura, rispettivamente a Poggio Diana, a sinistra del fiume Verdura e a Martusa a destra del corso d'acqua. Quest'ultima alimenterà la vasca alta Martusa, a servizio del comprensorio del basso Verdura, esteso complessivamente circa 2.200 ettari. Entrambi i macchinari consentiranno di riempire diversi laghi privati aziendali presenti nei terreni che si estendono ai lati delle due sponde del fiume.

"Attuiamo un altro intervento, tra i tanti programmati per fronteggiare l'emergenza siccità, con cui rispondiamo sollecitamente alle richieste degli agricoltori in difficoltà - afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che guida la cabina di regia per l'emergenza idrica - Prestando ascolto alle comunità locali, proseguiamo nel trovare soluzioni efficaci per supportare le attività produttive dell'Isola. In questo caso garantiamo un approvvigionamento idrico alla produzione agrumicola dell'agrigentino, dove si si coltiva un'arancia a denominazione di origine protetta".