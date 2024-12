Modica, voucher alimentari grazie a fondi regionali

Pubblicata la determina del Comune di Modica sulle misure di sostegno alimentare e solidarietà rivolte alle famiglie in stato di bisogno, per l’assegnazione di voucher natalizi che consentano di trascorrere in modo più sereno questo periodo di feste. "Come contenuto nell’avviso dirigenziale pubblicato ieri -disponibile on line- e che ricalca quanto stabilito dalla nostra delibera di Giunta dello scorso 3 dicembre - afferma il sindaco, Maria Monisteri - sono somme che arrivano dai 100.000 euro di fondi regionali destinati alle azioni di carattere sociale e solidale in Città, appostati in Finanziaria all’ARS su iniziativa dell’onorevole Ignazio Abbate e che saranno riconfermati anche nel prossimo esercizio finanziario regionale che si sta varando a Sala d’Ercole".

Chiara Facello, Assessore alle Politiche sociali dichiara: “Grazie alla sinergia con la Regione, possiamo realizzare interventi fondamentali nel settore socio-assistenziale dedicati al sostegno delle famiglie in difficoltà, con un’attenzione particolare alle famiglie con minori. I fondi regionali specificamente destinati ai servizi socio-assistenziali, ci permettono di attuare misure strategiche che rispondono a esigenze concrete. I voucher natalizi, confermati anche per il 2024, rappresentano una misura importante per sostenere le famiglie indigenti, in particolare quelle con minori".

NELLA FOTO, l'assessore Facello e la sindaca Monisteri.