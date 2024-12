Caltanissetta, è morto l'ex prefetto Carmelo Casabona: aveva 71 anni

È morto all'età di 71 anni l'ex Prefetto Carmelo Casabona, ex responsabile della sezione omicidi della Mobile a Palermo. La sua è stata una brillante carriera al servizio dello Stato nel corso della quale ha diretto importanti operazioni di polizia per la lotta alla criminalità organizzata, ottenendo rilevanti e significativi risultati. Nella terribile sera del 3 settembre 1982 fu uno dei primi ad arrivare sul luogo della tragedia in via Isidoro Carini, a Palermo: i sicari della mafia avevano appena ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Casabona fu Questore di Ragusa nel 2003. Entrato in polizia nel 1980 lavorando nelle Questure e nelle Squadre Mobili di Palermo, Sondrio, Caltanissetta, Milano e Catania, è stato Questore a Ragusa, Agrigento e Caserta. Gli venne anche conferita la cittadinanza onoraria di Vittoria. Promosso dirigente generale, nel 2009 è stato nominato questore di Reggio Calabria e ha concluso la sua carriera come prefetto di Vibo Valentia. I funerali si svolgeranno sabato 14, nella chiesa di Santa Flavia, a Caltanissetta, alle 15.