Lunedì 16 dicembre alle ore 11,00, presso la Sala “Raciti” della Questura, il Signor Questore della Provincia di Ragusa Marco Giambra incontrerà la stampa per un saluto in occasione del suo insediamento.

Si confida nell’attenzione che gli organi di informazione hanno sempre garantito in ogni occasione, gradendone particolarmente la presenza.