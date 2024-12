Più di 760 gazebo previsti in tutta Italia per la mobilitazione della Lega prevista oggi e domani nelle piazze. La Lega invita a firmare il sostegno di Matteo Salvini in vista dell'udienza del processo Open Arms in agenda il prossimo 20 dicembre a Palermo e dove è possibile venga emessa la sentenza. (ANSA).2024-12-14 12:55RPDA