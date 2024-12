"La politica si fa portando avantil e idee e non mettendo paletti. Ho vissuto tutta la mia vita politica con Berlusconi in un centro destra moderato. Non indietreggerò di un millimetro rispetto alla mia battaglia sul livello culturale della nostra regione. La mia linea futura sui diritti civili neanche la discuto e non potrò mai votare l'autonomia differenziata". Cosi Gianfranco Miccichè alla trasmissione "Il Punto" su Telecolor.